В связи с выборами в Иране в Азербайджане будут открыты избирательные участки

2017-04-24 10:59 | www.apa.az | 2

В посольстве Ирана в Азербайджане, а также в генконсульстве этой страны в Нахчыване будут открыты участки для голосования в связи с предстоящими 19 мая в Иране президентскими выборами.

Как сообщили АПА в посольстве Ирана, избирательный участок будет открыт в 08:00 и закроется в 18:00, однако время голосования может быть продлено в случае необходимости.

Отмечается, что в настоящее время в Баку проживают более тысячи граждан Ирана.

Кроме того, в связи с Играми исламской солидарности в Баку ожидается прибытие в Азербайджан до 300 иранских спортсменов и большое количество иранских туристов, которые также смогут проголосовать на избирательных участках в Азербайджане.