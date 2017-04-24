Турция продлила срок безвизового пребывания россиян до 90 дней

2017-04-24 10:57 | www.oxu.az | 2

Турецкие власти продлили срок безвизового пребывания в стране для граждан России до 90 дней.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы продлеваем срок, в течение которого россияне могут находиться в Турции без визы, с 60 до 90 дней», - заявил Чавушоглу.

Напомним, что 10 марта 2017 года на заседании Совета сотрудничества высшего уровня РФ и Турции турецкий президент Эрдоган заявил о необходимости введения безвизового режима между странами.

Н.О.