Газовый госконцерн Туркменистана объявил тендер

2017-04-24 11:09 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Госконцерн "Туркменгаз" объявляет тендер на закупку электротехнического, контрольно-измерительного оборудования, строительных материалов.

Всем заинтересованным компаниям предлагается подать заявку (от оффшорных компаний заявки не принимаются) с указанием полного названия участника, его правового статуса, страны регистрации и реквизитов.

Кроме того, следует получить спецификацию лотов, технические требования и основные условия контракта; счет на оплату средств в размере 500 (пятьсот) долларов США или эквивалента в манатах (без учета НДС и банковских затрат) на один лот за участие в тендере на безвозмездной основе.

Тендерные предложения принимаются до 09.06.2017 года.

Адрес электронной почты: turkmengaz@online.tm

Заявку необходимо направлять по адресу: г. Ашхабад, 1939, проспект Арчабиль, 56, 13 этаж, ГК «Туркменгаз».

Телефоны для справок: (+99312) 40- 37-45(факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42.

(Автор: Гусейн Гасанов)