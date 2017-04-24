Начинается весенняя сессия ПАСЕ

2017-04-24 11:09 | www.apa.az | 3

Сегодня начнет свою работу весенняя сессия ПАСЕ.

Как сообщает АПА, сессия продлится до 28 апреля. Основной темой обсуждений будет деятельность демократических институтов в Турции. Также будут обсуждаться ситуация с правами человека на Северном Кавказе, увеличение неравенства в доходах, защита от насилия женщин-беженцев.

Запланировано выступление короля Испании Филиппа VI и президента Греции Прокописа Павлопулоса. Также в рамках сессии комиссар по правам человека Совета Европы Нилс Муйжниекс представит отчет за 2016 год. Кроме того, в связи с председательством Кипра в Комитете министров выступит глава МИД Иоаннис Касулидис.

Делегация во главе с председателем комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, главой азербайджанской делегации в ПАСЕ Самедом Сеидовым уже находится в Страсбурге.