Жители Баку не хотят бомбить Армению – ВИДЕО
2017-04-24 11:04 | www.oxu.az | 2
В Баку проведен опрос на тему «Хотели бы вы нанести ракетный удар по Армении?».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Baku.Ws, жителям столицы задали вопрос: «Хотели ли бы вы нанесения по Армении ракетного удара с целью освобождения наших земель, или предпочли бы сражаться на фронте?». Большинство жителей столицы выбрали второй вариант.
Напомним, что недавно в Армении был проведен аналогичный опрос. Большинство опрошенных хотели бы нанесения ракетного удара по Азербайджану.