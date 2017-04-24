Жители Баку не хотят бомбить Армению – ВИДЕО

2017-04-24 11:04 | www.oxu.az | 2

В Баку проведен опрос на тему «Хотели бы вы нанести ракетный удар по Армении?».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Baku.Ws, жителям столицы задали вопрос: «Хотели ли бы вы нанесения по Армении ракетного удара с целью освобождения наших земель, или предпочли бы сражаться на фронте?». Большинство жителей столицы выбрали второй вариант.

Напомним, что недавно в Армении был проведен аналогичный опрос. Большинство опрошенных хотели бы нанесения ракетного удара по Азербайджану.

И.Н.

