Азербайджанский Kapital Bank предлагает потребкредиты на выгодных условиях

2017-04-24 11:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank, предлагавший клиентам кредитные продукты по выгодным условиям, и в настоящее время продолжает выдавать кредиты наличными в манатах. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок - от трех до 36 месяцев.

Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности. Для более подробной информации о кредите - https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 91 филиале и пяти отделениях по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.