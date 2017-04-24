АБР в 2016 году утвердил кредиты на 1,3 млрд. долларов по проектам в Азербайджане

2017-04-24 11:21 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство «Интерфакс», АБР в 2016 году утвердил кредит на 520 млн. долларов на проект в рамках инвестиционной программы по расширению электрораспределительной сети в стране, 75 млн. долларов – в рамках инвестиционной программы по улучшению водоснабжения, 500 млн. долларов – для поддержки второй стадии проекта разработки месторождения Шахдениз, а также 500 млн. долларов – на поддержку экономического роста республики.

При этом в эту сумму не входит 500 млн. долларов, предоставленных АБР ЗАО «Южный газовый коридор» в виде частичной гарантии по коммерческим кредитам, привлекаемым со стороны общества.

По данным на 31 декабря 2016 года, активный кредитный портфель АБР по частному сектору в Азербайджане составляет 373,6 млн. долларов.