Ученые назвали лучший возраст для родов

2017-04-24 11:08 | www.oxu.az | 2

О том, в каком возрасте лучше всего рожать, ведется немало споров. С одной стороны, молодые мамы имеют более крепкое здоровье, а их яйцеклетки еще не успели подвергнуться такому количеству вредных влияний окружающей среды, как яйцеклетки более зрелых женщин. Но, с другой стороны, с каждым годом женщины все позже вступают в брак и все больше внимания уделяют собственной карьере, путешествиям и беззаботной юности.

Как передает Oxu.Az, вопреки распространенному мнению, что лучший возраст для рождения первенца — это промежуток от 20 до 27 лет, открытие доктора Джона Мировски из Техасского Университета утверждает, что идеальным возрастом является 34 года. Вот несколько аргументов.

34 года – оптимальный возраст для женского организма, чтобы зачать и выносить здорового ребенка. Кроме того, в более молодом возрасте у женщин чаще случаются различные болезни и состояния, которые могут осложнить роды. В защиту этой теории выступили и психологи, чьи исследования подтверждают, что женщины за 30 обычно находятся в более серьезных отношениях с партнером, имеют стабильный заработок и достаточно жизненного опыта, чтобы лучше воспитать малыша.

Однако врачи предостерегают женщин, что после 35 лет возрастает риск осложнений и развития хронических заболеваний, в том числе и заболеваний репродуктивной системы, поэтому в этом возрасте женщины должны планировать беременность под строгим наблюдением врачей.

Н.О.