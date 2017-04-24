Франция вновь отложит вопрос дружбы с армянами в долгий ящик, а Баку понаблюдает за новым правительством

2017-04-24 11:22 | www.trend.az | 2

Эльмира Таривердиева

Как женщина надевает вечернее платье по особым случаям, так и французские политики размахивают изведенным молью флагом дружбы с армянами раз в несколько лет, а именно перед выборами. Сегодня, когда почти не осталось интриги в исходе президентских выборов во Франции предсказать можно лишь одно – в мае, когда улягутся страсти и Эммануэль Макрон придет в Елисейский дворец на законных основаниях, вопрос дружбы вновь будет отложен в долгий ящик. Однако, это не означает, что предвыборные обещания и беспринципные высказывания французских политиков скоро сотрутся из памяти наблюдателей.

Говорить о том, что для Баку какой-либо исход выборов во Франции особенно предпочтителен, не приходится. Хотя Эммануэль Макрон, который лидирует в первом туре выборов и, скорее всего, победит во втором, не выражал столь яро свои проармянские взгляды, нельзя сказать, что он безоговорочный друг Азербайджана. К примеру, одним его активных сторонников является мэр Лиона Жерар Коллон, с которым Серж Саргсян специально встречался в ходе своего мартовского визита во Францию и наградил Почетной медалью за значительный вклад в укрепление армяно-французских отношений.

Правда, не смотря на то, что Макрон был наиболее сдержанным из кандидатов в президенты Франции, не делавшим абсурдных заявлений о Карабах во время предвыборной гонки, как его конкуренты, сегодня было бы не верным строить догадки о том, как именно он относится к обязанностям сопредседателя Минской Группы ОБСЕ и к вопросу справедливого решения нагорно-карабахского конфликта.

На деле, все предвыборные лозунги и обещания, это лишь слова и неизвестно, если бы к власти пришли ярые армянофилы Мари Ле Пен или Франсуа Фийон, как на самом деле они вели бы свою политику в отношении Нагорного Карабаха.

Кандидатам в президенты Франции, да еще когда они идут практически ноздря в ноздрю, как это было во время предывыборной гонки, был нужен электорат, и большая армянская диаспора могла бы перевесить в пользу одного из кандидатов, если бы риторикой армянофильства не воспользовались бы в той или иной степени все четыре кандидата. В этом случае эффект конечно стерся и предвыборные обещания и лозунги потеряли сою эксклюзивность. Да и в целом. За многие годы армянская диаспора Франции должна была понять, что после выборов все эти заявления благополучно забудутся, и политика Парижа будет выстраиваться в соответствии с национальными интересами страны, а не ее армянской диаспоры.

Ведь несмотря на большое армянское лобби Франции, которое имеет свое влияние на политическую жизнь Парижа (правда в основном в плане риторике, а не в действий), Азербайджан был и остается важным партнером страны.

Нефтегазовые интересы Франции, благотворительные проекты, осуществляемые в стране Азербайджаном и просто хороший политический диалог, важны для Парижа не менее, а может и более, чем армянская диаспора Франции.

Поэтому после второго тура выборов, после которого станет известно имя президента Франции, Баку должен будет осмотреться и понаблюдать за действиями нового правительства Франции, а также кто займет важные посты, в частности главы МИД.

Однако, если Франция продолжит вести себя в качестве сопредседателя Минской группы достаточно отстранено и новый президент, кем бы он ни был, продолжит заигрывания с армянской диаспоры в вопросе Нагорного Карабаха, Баку вправе будет потребовать исключения Парижа из Минской группы и замены его на более адекватного и объективного переговорщика – к примеру, на Брюссель, который будет представлять ЕС в целом.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend