Управлению мусульман Кавказа предоставляются новые полномочия

2017-04-24 11:30 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, проект был вынесен на обсуждение в ходе сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам.

Председатель комитета Сиявуш Новрузов предоставил информацию о проекте. Он отметил, что согласно проекту, Управление мусульман Кавказа может давать получившим за границей гражданам Азербайджана разрешение на проведение мусульманских обрядов и церемоний при согласовании с соответствующими органами исполнительной власти.

Проект рекомендован для рассмотрения в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса.