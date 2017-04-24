Клинтон поиздевался над Трампом

2017-04-24 11:16 | www.oxu.az | 2

Бывший президент США Билл Клинтон «отпустил шпильку» в адрес действующего главы Белого дома Дональда Трампа, разместив на своей странице в «Твиттере» собственную фотографию на фоне статуи кузнечика, установленной рядом с Президентским центром и библиотекой Уильяма Клинтона.

Как передает Oxu.Az, снимок он сопроводил каламбуром «Срочно: Только что узнали, что «Клинтон-центр» прослушивался».

Дело в том, что английское слово bug имеет значения «подслушивать» и «насекомое». Этой шуткой Клинтон уколол республиканца, ранее обвинившего администрацию Обамы в том, что во время предвыборной кампании та вела за ним слежку и прослушивала его телефон. При этом члены комитета по разведке конгресса заявили, что не получали никаких данных, которые могли бы подтвердить претензии Дональда Трампа.

Н.О.