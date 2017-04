Bakı-2017: Rəsmi uniformalar (VİDEO)

Bakı. Trend:

Bakıda keçiriləcək 4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunlarının rəsmi geyim formaları təqdim edilib.

Trend-in məlumatına görə, texniki işçilər, işçi heyəti, podratçılar üçün vahid geyim formaları fərqli görünüş və dizayna malikdir. Bakı-2017 könüllüləri və işçi heyəti üçün hazırlanmış geyim formaları isə eyni dizayn və görünüşdədir.

Uniformaların üzərində Bakı-2017 Oyunlarının loqosu, Azərbaycan xalçalarının naxış elementləri və İslam xalça ikonoqrafiyası, eləcə də petroqliflər əks etdirilib. İslamı təcəssüm etdirən yaşıl rəng 4-cü İslam Həmrəyliyi Oyunlarının da rəngi olaraq, əsas işçi heyətinin və könüllülərin formalarında özünəməxsus ahəngdarlığı ilə seçilir.

Bakı-2017 İslam Həmrəyliyi Oyunlarının vahid geyim formasına köynək, papaq, kiçik bel çantası və şalvar daxildir.

Qeyd edək ki, açılış günü mayın 12-də baş tutacaq Bakı-2017 İslam Həmrəyliyi Oyunları 8-22 may tarixində Bakıda 16 yarış obyektində 17 Olimpiya və 3 qeyri-olimpiya növü olmaqla 20 idman növü üzrə keçiriləcək.