В Армении государственный строй изменился только лишь на бумаге - эксперт (ВИДЕО)

2017-04-24 11:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - После парламентских выборов в Армении государственный строй изменился только лишь на бумаге, а на деле же, страной продолжают править те же, что и раньше. Об этом сказал политолог Сахиль Искендеров в ходе обсуждений Экспертным советом Baku Network ситуации в регионе на фоне прошедших в Армении парламентских выборов, а также путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В обсуждениях приняли участие руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров, посол АР, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев и политический обозреватель Азер Хасрет.

В политическую элиту Армении должны влиться новые силы, иначе никаких серьезных продвижений в развитии этой страны не стоит ожидать, отметил Искендеров.

По мнению политолога, парламентско-президентский строй создает проблемы для Армении, так как в этом случае, у внешних сил возрастают возможности для влияния на политику страны. Причем, в этом плане армянский народ уже не будет иметь возможностей как-то изменить ситуацию, отметил Искендеров.

Нынешнее руководство Армении превратило своих граждан в «существа», не имеющих право голоса, сказал политолог.

Парламентские выборы в Армении и образование в стране новой формы государственного строя вряд ли приведут к серьезным изменениям в стране, считает политолог.

Если в политическом руководстве этой страны не произойдут изменения, то в ближайшие годы никаких серьезных изменений лучшую сторону ожидать не приходиться, сказал эксперт.

Говоря об апрельских событиях прошлого года, политолог отметил, что они стали огромным дипломатическим поражением для Армении: рассчитывающий на поддержку со стороны своих союзников, Ереван тогда испытал большой шок.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.