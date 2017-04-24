В Азербайджане упраздняются некоторые запреты на проведение иностранцами религиозных церемоний

2017-04-24 11:33 | www.apa.az | 2

В Азербайджане упраздняются некоторые запреты, установленные на проведение религиозных церемоний иностранцами и лицами без гражданства.



Как сообщает АПА, в связи с этим, на проведенном сегодня Комитетом Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам заседании было предложено внести изменения в 1 статью закона «О свободе вероисповедания».



Согласно изменению, религиозную пропаганду смогут вести лишь иностранцы и лица без гражданства, являющиеся религиозными деятелями, приглашенными религиозным центром.

Согласно нынешнему варианту статьи, иностранцам и лицам без гражданства запрещено вести религиозную пропаганду. Отметим, соответствующий запрет был введен в октябре минувшего года.

Председатель комитета Сиявуш Новрузов сказал, что после того, как запрет был принят, из различных религиозных конфессий начали поступать обращения: «Мы думаем, что в мире действительно есть такие религиозные центры, чьи представители могли бы проводить в Азербайджане религиозные церемонии».

Проект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Отметим, в связи с изменениями вводятся дополнения в соответствующие статьи Уголовного кодекса.