Британец устроил перепалку с прохожим из-за страуса на поводке – ВИДЕО

2017-04-24 11:29 | www.oxu.az | 2

Британец Джек Моррисон (Jack Morrisоn) опубликовал в Twitter ролик, на котором запечатлел перепалку с выгуливающим страуса мужчиной. За сутки его твит собрал более пяти тысяч ретвитов и восьми тысяч лайков.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, автор видео удивляется необычному зрелищу и называет мужчину ненормальным.

«Ты выгуливаешь гребаного страуса, мужик!», - отмечает он. В ответ мужчина начинает ругаться и кричать, что у него на поводке не страус, а эму.

Ролик заканчивается взаимным обменом оскорблениями.

И.Н.