В Париже почти 30 человек задержаны, девять - ранены во время беспорядков

2017-04-24 11:34 | www.trend.az | 2

По меньшей мере 29 человек задержаны, еще девять ранены в результате столкновений в Париже после первого тура президентских выборов во Франции, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Как сообщили агентству в префектуре, незначительно пострадали шесть сотрудников полиции и три демонстранта.

Ранее корреспонденты РИА Новости с места событий передавали, что акции протеста в Париже в день первого тура выборов президента Франции завершились поздно ночью, в результате ранения получили как минимум два человека, кроме того, были сожжены автомобили. Также сообщалось, что на площади Бастилии полиция в столкновениях с демонстрантами применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки.

Первый тур президентских выборов состоялся во Франции в воскресенье. Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на окончательные данные МВД Франции, экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур, который состоится 7 мая.