В парке Центра Гейдара Алиева пройдет «День чтения»

2017-04-24 12:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева 29 апреля пройдет «День чтения», говорится в сообщении Центра, распространенном в понедельник.

Мероприятие, которое пройдет при организации Центра Гейдара Алиева, министерства образования, Национальной академии наук Азербайджана и "Hədəf Nəşrləri", нацелено на повышение у подростков и молодежи интереса к чтению, развитие навыков чтения.

На «День чтения», который будет организован под девизом «Давайте читать вместе!», приглашены известные писатели и поэты. Участники мероприятия получат возможность встретиться с писателями и подписать книги.

На мероприятии с презентациями выступят также учащиеся различных общеобразовательных школ и лицеев столицы. С участием школьников будут проведены обсуждения отдельных произведений, представлены спектакли-пантомимы, сценки, подчеркивающие важность книг, флешмоб и другие презентации.

В рамках мероприятия будет проведена также выставка научно-художественной литературы. Издания будут розданы участникам, как бесплатно, так и реализованы на льготных условиях.

Вход на «День чтения» - свободный.

(Текст: Кямаля Сеидова)