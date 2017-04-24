Министр обороны Афганистана подал в отставку

2017-04-24 11:40 | www.oxu.az | 3

Министр обороны Афганистана Абдулла Хан Хабиби и начальник штаба сухопутных войск Кадам Шах Шахим ушли в отставку после нападения боевиков радикального движения «Талибан» на военную базу на севере страны, в которой погибли более 150 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канцелярия президента.

«Министр обороны Абдулла Хан Хабиби и начальник штаба сухопутных войск Кадам Шах Шахим покинули свои посты, решение вступает в силу немедленно», - говорится в заявлении, размещенном на официальном аккаунте президентской канцелярии в Twitter.

Ранее агентство Pajhwok сообщало, что в минувшую пятницу переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан».

Газета Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников сообщила, что жертвами нападения стали, по меньшей мере, 170 человек.

Н.О.