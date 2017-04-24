0 Скончался народный артист Азербайджана Рамиз Зохрабов
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Скончался народный артист Азербайджана Рамиз Зохрабов

2017-04-24 12:08 | www.apa.az | 2

Скончался народный артист, композитор, ученый-музыковед, доктор искусствоведения и заведующей кафедрой Бакинской музыкальной академии Рамиз Зохрабов.

Об этом АПА сообщила председатель Союза композиторов Азербайджана Франгиз Ализаде.

Уточняется место проведения церемонии прощания, а также похорон.

Рамиз Зохрабов родился 2 мая 1939 года в Баку.

Он был награжден орденом «Шохрат», получал персональную пенсию Президента Азербайджана.   

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