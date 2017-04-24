Скончался народный артист Азербайджана Рамиз Зохрабов
2017-04-24 12:08 | www.apa.az | 2
Скончался народный артист, композитор, ученый-музыковед, доктор искусствоведения и заведующей кафедрой Бакинской музыкальной академии Рамиз Зохрабов.
Об этом АПА сообщила председатель Союза композиторов Азербайджана Франгиз Ализаде.
Уточняется место проведения церемонии прощания, а также похорон.
Рамиз Зохрабов родился 2 мая 1939 года в Баку.
Он был награжден орденом «Шохрат», получал персональную пенсию Президента Азербайджана.