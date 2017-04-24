Министр Кямаледдин Гейдаров примет граждан в Гобустане

2017-04-24 12:10 | www.apa.az | 2

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров 28 апреля в 11:00 проведет прием граждан в городе Гобустан, в здании Гобустанского спортивного комплекса.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, в приеме смогут участвовать жители Гобустанского, Шамахинского, Агсуинского, Исмаиллинского, Габалинского районов, а также временно размещенные в этих районах вынужденные переселенцы.

На приеме будут рассматриваться только вопросы, связанные с деятельностью МЧС.

Регистрация граждан, желающих попасть на прием, начнется 27 апреля в 09:00 и будет проводиться в здании Гобустанского спортивного комплекса.

Граждане, пришедшие на прием, должны будут представить удостоверение личности.