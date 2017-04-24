Капитал азербайджанского AccessBank увеличился более чем на четверть

2017-04-24 12:17 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Общий капитал AccessBank вырос с 52,46 миллиона манатов до 67,348 миллионов манатов, увеличившись примерно на 28 процентов по сравнению с показателем на конец прошлого года, говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

Как сообщалось ранее, 15 марта 2017 года акционеры AccessBank осуществили выкуп 8,2 миллиона новых акций на сумму 34,85 миллиона манатов, что увеличило уставный капитал банка до 119,85 миллиона манатов.

Согласно отчёту банка, значительно увеличился депозитный портфель AccessBank. Так, по состоянию на 31 декабря 2016 года депозитный портфель банка составлял 284,846 миллиона манатов, а на 31 марта 2017 года достиг 301,795 миллиона манатов. Итого в период за январь-март объём вкладов населения, размещаемых в AccessBank, вырос почти на семь процентов, что отражает высокий уровень доверия клиентов к банку. Большую роль в этом сыграло и то, что банк обладает 100-процентным иностранным капиталом и управляется согласно европейским стандартам.

Обладая общим объёмом активов в размере приблизительно одного миллиарда долларов, AccessBank по-прежнему остаётся одним из крупнейших банков в Азербайджане.

В период за январь-март этого года банк получил процентный доход в размере 29, 683 миллиона манатов. Банк выделил 14,138 миллиона манатов на создание специального резерва, создавая, таким образом, подушку безопасности. В частности, из-за отчисления в резервы, в первом квартале этого года, общие расходы банка превысили общие доходы на 21, 837 миллиона манатов.

Недавно банк объявил, что переходит на новую адаптированную бизнес-модель. В соответствии с новой бизнес-моделью банк будет активно внедрять и развивать цифровой банкинг.

Официальный курс на 24 апреля составляет 1,7022 AZN/USD.