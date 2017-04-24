Абу-Даби признали самым безопасным городом в мире

2017-04-24 12:24 | www.apa.az | 2

Столица ОАЭ Абу-Даби признана самым безопасным городом в мире.

Как передает АПА, рейтинг из 378 городов составлен порталом Numbeo.com.

В первой десятке также Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), Базель (Швейцария), Доха (Катар), Сингапур, Мангалор (Индия), Цюрих (Швейцария).

Согласно методике расчета Numbeo, город считается безопасным, если уровень преступности в нем ниже 20 баллов. Для Абу-Даби этот индекс составляет 14,4 балла.

Низкий уровень преступности, по мнению составителей рейтинга, в городах, которые набрали от 20 до 40 баллов. В эту категорию попали, например, Тбилиси (Грузии) - 19,96 баллов и 19 место по безопасности. На 28 месте - Минск (Беларусь, 21,35 баллов). На 71 строчке Баку (Азербайджан, 27,47 баллов). Ереван (Армения) - 88 позиция (29,18).

Москва в списке расположилась на 205 месте. Российская столица набрала 45,32 балла уровня преступности. Авторы исследования называют эти показания «умеренным уровнем». Уровень преступности в Санкт-Петербурге составляет 42,28 балла, это 175 строчка рейтинга. В рейтинге еще два российских города - Новосибирск (239 место и 49,35 баллов) и Екатеринбург (261 место и 51,20 баллов).

Самым опасным городом на планете признана столица Венесуэлы Каракас, где уровень преступности составляет 86,61 баллов. В этой же десятке Сан - Педро-Сула (Гондурас), Питермарицбург, Йоханнесбург, Претория и Дурбан (Южная Африка), Форталеза, Рио-де-Жанейро и Ресифе (Бразилия), Селангор (Малайзия).