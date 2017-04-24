НСТР назвал кандидатов на пост гендиректора İTV

2017-04-24 12:05 | www.oxu.az | 2

Прием документов для участия в конкурсе, объявленном Национальным советом телерадиовещания (НСТР) в связи с истечением срока полномочий генерального директора Общественной телерадиовещательной компании (İTV), завершился.

Как передает Oxu.Az, глава Аппарата НСТР Тогрул Мамедов сообщил АПА, что с 12 по 22 апреля документы для участия в конкурсе представили пять кандидатов – Пашазаде Таир Агалар оглу, Гулиев Джамиль Эльшад оглу, Солтанов Ильтифат Гаджиханоглу, Мамедов Таир Таис оглу и Агаева Афаг Агаибрагим гызы.

По словам Т.Мамедова, после определения кандидатов на должность генерального директора Общественной телерадиовещательной компании, с целью проведения конкурса в соответствии с требованиями статей 20.1.3 и 21.1 закона Азербайджанской Республики «Об общественном телерадиовещании» документы кандидатов представлены в Вещательный совет Общественной телерадиовещательной компании.

Отметим, что срок полномочий генерального директора Общественной телерадиовещательной компании Джамиля Гулиева истек 23 апреля.

А.С.

