Новые подробности загадочного убийства чиновника в Товузе – ОБНОВЛЕНО

2017-04-24 12:12 | www.oxu.az | 2

Третий день оперативники Товузского района пытаются размотать клубок таинственного убийства директора товузского филиала государственной страховой компании «Azərsığorta» Раи Байрамовой, 1956 года рождения, которая была зверски убита в своем рабочем кабинете. Убийца пока не задержан, но для следствия личность подозреваемого — уже не загадка.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik-Азербайджан сообщили в Управлении полиции Товузского района. Правоохранители назвали преступление убийством в стиле романов Агаты Кристи. Байрамова была найдена мертвой в своем кабинете в субботу утром (22 апреля). Однако в ходе расследования выяснилось, что смерть наступила в четверг днем.

Ужасающая картина предстала перед криминалистами. Стены кабинета и рабочий стол Байрамовой были запачканы кровью. Рядом с телом на полу лежали обломки красного кирпича. Предполагается, что сначала преступник неоднократно ударял женщину головой об стол, а потом добил ее кирпичом. После содеянного убийца запер дверь одноэтажного здания компании снаружи и скрылся.

Выяснилось и то, что в четверг Байрамова пришла на работу примерно в два часа дня, задержавшись на поминках. Спустя 20 минут на работу явился бухгалтер — это зафиксировала камера, установленная при входе. На момент убийства в здании не было никого, кто мог бы пролить свет на случившееся. В компании работают пять человек. В этот день двое работников филиала находились на работе в ASAN Xidmət. Однако следствие выяснило, что в кабинете Байрамовой в день убийства побывал ее бухгалтер — 52-летний мужчина. Имя бухгалтера пока не называется. Мужчина дал Байрамовой на подпись несколько бумаг. Кто потом заходил к Байрамовой, неизвестно. В Товузском РУП отметили, что здание филиала находится возле железной дороги в немноголюдном месте, поэтому неудивительно, что шум из кабинета Байрамовой никто не услышал.

А тем временем дома директора филиала искали родные. Сначала они подумали, что Байрамова уехала в Грузию. По словам родных, она часто выезжала по работе. За несколько дней до трагедии Байрамова заявила, что поедет в Грузию. Проверили родственники и дверь здания филиала — она была закрыта. Но в субботу родные нашли дома заграничный паспорт Байрамовой и поняли, что с ней что-то случилось. Только после этого они обратились за помощью в полицию.

Любопытная деталь выяснилась в ходе следствия. Оказалось, что ключ от входной двери филиала имелся и у бухгалтера. Но когда оперативники спросили его о ключе, мужчина ответил, что потерял его давно. У Байрамовой тоже имелся ключ от этой двери, но его оперативники обнаружили в сумке убитой. И еще: в четверг, перед тем как пойти на работу, бухгалтер выпил спиртное — это засвидетельствовали работники ближайшего кафе.

Сложно сказать, за что была убита Байрамова, над этим сейчас и работают правоохранители. В субботу утром в товузскую райбольницу с черепно-мозговой травмой был госпитализирован заместитель Байрамовой - Велиев Видади Бахман оглу, 1965 года рождения. Заместитель уверяет, что упал с крыши здания компании, когда пытался попасть в кабинет директора. Но следствие склоняется к мнению, что и Велиев кое-что знает об убийстве…

23.04.2017 (12:59)

Накануне уже сообщалось о том, что ударом тупым предметом по голове была убита директор Товузского филиала государственной страховой компании «Azərsığorta» 62-летняя Рая Байрамова. Пока неизвестны мотивы убийства и кто его совершил. Однако очень странный факт заключается в том, что заместитель убитого директора филиала 52-летний Видади Велиев поступил в Центральную больницу района с диагнозом черепно-мозговая травма в то же время, что была убита и Р.Байрамова. В.Велиев заявил, что получил травмы после падения с крыши здания, в котором расположена их компания.

Как же получилось, что в то время как директор филиала была убита ударом тупым предметом по голове, ее заместитель падает с крыши здания офиса компании и тоже получает черепно-мозговую травму? Что связывает эти два факта?

Как передает Oxu.Az, корреспондент haqqin.az попытался узнать подробности этих событий. Однако из-за того, что все это произошло в выходные дни, узнать что-то в правоохранительных органах района не удалось. Также ничего нового не сообщили жители района, которые лично знали погибшую.

Собеседники лишь подчеркнули странность убийства директора филиала. Источники haqqin.az сообщили, что в настоящее время Видади Велиев находится под наблюдением врачей и по этой причине его пока не могут допросить сотрудники правоохранительных органов. Источник сказал, что первый же допрос В.Велиева внесет ясность во все вопросы.

Ожидается, что Генпрокуратура и МВД выступят с заявлением по этому резонансному убийству.

22.04.2017 (19:15)

Директор Товузского филиала государственной страховой компании «Azərsığorta», Рая Байрамова найдена мертвой в своем кабинете.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, тело Р.Байрамовой (1956 г.р) было передано по инстанции в Отделение объединения судебной медэкспертизы и патологической анатомии Товузского района.

Из-за того, что на теле были обнаружены следы крови, было выдвинуто предположение, что Р.Байрамова была убита.

По факту прокуратурой Товузского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

C.C.