Обладателей карт Unibank ждет подарок от UBER

2017-04-24 12:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Станьте обладателем карты MasterCard от Unibank и воспользуйтесь двумя бесплатными поездками от UBER на сумму до 10 манатов. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, кампания действует для новых пользователей UBER.

Каждый новый пользователь, загрузив приложение до 17 июля с AppStore или PlayStore и зарегистрировав свою карту MasterCard от Unibank, получает две поездки на сумму до 10 манатов бесплатно. Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, при оплате необходимо ввести промо-код “MasterCardBaku”.

У вас все еще нет карты MasterCard от Unibank? Вы можете приобрести ее всего за три маната в ближайшем филиале Unibank.

Стоит также отметить, что с октября 2016 года, в рамках совместного проекта UBER, Mastercard и Unibank водителям UBER предлагается уникальная возможность удобно получать и использовать заработанные средства. Для этого, каждый водитель UBER открывает идентификационный номер налогоплательщика (VÖEN) в ближайшем филиале Unibank (в Баку или Абшероне). Сразу после этого в филиале водителю предоставляется дебетовая карта Mastercard ALBALI PLUS. Средства, полученные за оказание услуг по перевозке, перечисляются со стороны UBER на VÖEN и автоматически садятся на карту, после чего водитель-партнер UBER может свободно использовать заработанные деньги.

Открытие VÖEN и получение Mastercard ALBALI PLUS для каждого водителя – абсолютно бесплатно. Помимо этого, водители UBER могут бесплатно пользоваться такими услугами Unibank, как SMS Banking, Mobile Banking (Unibank Mobile) и Internet Banking. Водители освобождаются от комиссионных за снятие наличных денег с банкоматов и получают «cash back» до 20 процентов от потраченных безналичным расчетом с карты средств, а на остаток средств на карте начисляется доход в размере до шести процентов годовых.

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и твиттер (https://twitter.com/unibank).