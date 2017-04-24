На развитие трассы Грузия-граница Азербайджана до порта Поти будет выделено 250 млн. евро

2017-04-24 12:29 | www.apa.az | 2

Грузия в июле подпишет новое соглашение с Европейским инвестиционном банком на сумму 250 миллионов евро.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Sputnik-Georgia, об этом заявил министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили. По словам Д.Кумсишвили, средства будут направлены на развитие трассы Восток-Запад. В 2016 году Европейский инвестиционный банк удвоил размер инвестиций в Грузию и его портфель составил 1 миллиард евро.



Трасса Восток-Запад или Европейская транзитная дорога Е-60 является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте, Франция и заканчивается в Иркештаме, Киргизия. В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.