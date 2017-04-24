Глава Пентагона прибыл в Афганистан с необъявленным визитом

2017-04-24 12:30 | www.apa.az | 2

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в понедельник в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы встретиться с афганскими чиновниками и американскими военнослужащими.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, приезд Мэттиса в Кабул совпал с объявлением об отставке после нападения талибов на военную базу его афганского коллеги, министра обороны страны Абдулла Хана Хабиби. Об уходе с поста в понедельник также заявил начальник штаба сухопутных войск Афганистана Кадам Шах Шахим.

В минувшую пятницу переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан». Газета Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников сообщила, что жертвами нападения стали по меньшей мере 170 человек.

В середине апреля США впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу против боевиков террористической группировки «Исламское государство» в Афганистане.