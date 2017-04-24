Mastercard и Uber проводят в Баку совместную акцию

2017-04-24 12:33 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Платежная система Mastercard и международная технологическая компания Uber проводят в Баку совместную акцию: в рамках данной акции каждый новый пользователь Uber получит скидку на первые две поездки в сумме до 10 манатов. Акция действует до 17 июля этого года.

Чтобы стать участником акции, необходимо загрузить на мобильный телефон приложение Uber (доступно в AppStore, Google Play и Windows Market), зарегистрироваться, осуществить оплату посредством карты Mastercard, ввести промо-код MastercardBaku в разделе «Промо-коды» меню приложения и заказать автомобиль на нужный адрес.

В акции могут принять участие лишь новые пользователи Uber, зарегистрировавшие в приложении свои карты Mastercard.

Заслуживает внимания то, что множество совместных кампаний Uber и Mastercard были успешно реализованы в 2016 году.