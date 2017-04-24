Ушел из жизни народный артист Азербайджана Рамиз Зохрабов

2017-04-24 12:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Скончался видный ученый-музыковед, народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", доктор искусствоведения, профессор Рамиз Зохрабов, сообщили Trend Life в Союзе композиторов Азербайджана.

Церемония прощания с ученым-музыковедом состоится сегодня в мечети Тезе Пир.

Рамиз Зохрабов родился 2 мая 1939 года в Баку. Он внес большой вклад в развитие и пропаганду азербайджанской музыкальной культуры.

Помимо изучения богатого музыкального наследия Азербайджана, Рамиз Зохрабов был хорошо известен и как композитор. Книги Рамиза Зохрабова, написанные в разные годы, находятся во многих библиотеках мира.

Рамиз Зохрабов входил в состав жюри многих конкурсов и фестивалей мугама, и его мнение всегда было интересно и ценно зрителям и участникам форумов.

(Автор: Джани Бабаева)