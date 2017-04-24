Азербайджанский бизнесмен устроил свадьбу для своих собак – ОБНОВЛЕНО + ФОТО + ВИДЕО

2017-04-24 12:28 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский бизнесмен Галиб Мустафаев опроверг информацию о том, что устроил свадьбу для своих собак по кличке Амон и Исида.

Как передает Oxu.Az, бизнесмен сообщил Qafqazinfo, что всего лишь повеселился с друзьями. Ни о какой свадьбе для собак речи не идет:

«Мы просто собрались с друзьями. Медиа совершенно исказило это событие. Сайты, выпустившие эту новость, ответят в правовой плоскости. Это вмешательство в личную жизнь».

10:43

Бизнесмен Галиб Мустафаев, проживающий в Геранбойском районе, устроил свадьбу для своих собак по кличке Амон и Исида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на avtosfer.az, свадебная церемония прошла недавно во дворе принадлежащего Мустафаеву завода в Геранбойском районе. В свадьбе приняло участие множество гостей, в том числе и бывший начальник Загатальского и Геранбойского отдела упраздненного министерства национальной безопасности. Бизнесмен разослал гостям пригласительные.

Предприниматель пригласил на мероприятие человека с умственными отклонениями, вместе с гостями издевался над ним и заставлял его говорить тосты в честь собак. Бизнесмен приготовил плов и шашлык для своих собак, которым угостил и гостей свадебной церемонии.

Отметим, что сестра Галиба Мустафаева - Нушаба Мустафаева живет в бедности. Она 35 лет проработала учительницей и сейчас жалуется на низкую пенсию.

A.C.