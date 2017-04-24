Самая толстая женщина в мире впервые села

2017-04-24 12:34 | www.oxu.az | 2

37-летняя жительница Египта Эман Ахмед Абд Эль Аты, которая считается самой толстой женщиной в мире, впервые смогла самостоятельно сесть. Этой ей удалось благодаря длительному лечению.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на rambler.ru, в данный момент самая толстая женщина в мире весит около 450 кг. Для того, чтобы доставить ее в клинику, пришлось с помощью крана эвакуировать ее из квартиры. После чего женщину доставили в клинику в Индии, где она начала стремительно терять вес. Тогда египтянка весила 495 кг.

За короткое время благодаря интенсивному лечению женщина начала активно терять вес. Из-за успеха терапии врачи приняли решение хирургическим путем удалить определенное количество жира хирургическим путем.

И.Н.