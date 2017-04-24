Перед Россией и ЕС стоят общие задачи - Могерини

2017-04-24 12:42 | www.trend.az | 2

Евросоюз заинтересован во взаимодействии с Россией по таким направлениям, как борьба с терроризмом, урегулирование ситуации в Сирии и Ливии. Об этом сегодня заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

"Перед нами стоят общие задачи, связанные с борьбой с терроризмом, - сказала она. - Я хочу еще раз подтвердить заинтересованность ЕС в сотрудничестве по таким вопросам, как ситуация в Сирии, Ливии".

"Выражаю признательность внешнеполитической службе ЕС за соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге. Этот бесчеловечный акт стоит в одном ряду с другими террористическими преступлениями, которыми были охвачены другие европейские города, - сказал Лавров. - Поэтому видима необходимость сконцентрироваться на наших общих реальных угрозах, а не вымышленных рисках безопасности".

"Отношения между РФ и Западом переживают непростой период. По-прежнему нацелены на восстановление полноценного сотрудничества с Евросоюзом, нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером, - сказал он. - Неоднократно высказывали нашу принципиальную готовность нормализовывать отношения такими темпами, какие будут приемлемы для ЕС".