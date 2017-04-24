В пригороде Парижа проходит полицейская операция – СМИ

2017-04-24 12:43 | www.trend.az | 1

Полицейская операция проходит утром в понедельник в департаменте Эсон в столичном регионе Франции в рамках следствия по делу о нападении на полицейских осенью 2016 года, передает РИА Новости со ссылкой на портал France Info.

Согласно данным портала, в ходе операции задержано шесть человек, подозреваемых в причастности к нападению на сотрудников органов правопорядка.

В начале октября 2016 года в коммуне Вири-Шатийон в департаменте Эсон произошел конфликт между группой молодежи из 15 человек и сотрудниками полиции. В результате инцидента двое полицейских пострадали. Один из них получил серьезные ожоги, после чего врачи были вынуждены ввести его в состояние искусственной комы.

Происшествие спровоцировало многочисленные акции протеста стражей порядка, недовольных ситуацией с собственной безопасностью и выступающих за расширение допустимых способов самообороны и улучшение условий труда.