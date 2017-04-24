Стала известна дата суда над арестованным генералом МНБ

2017-04-24 12:57 | www.apa.az | 2

Стала известна дата суда проведения суда по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего начальника Антитеррористического центра упраздненного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и других.

Как сообщает АПА, дело передано в судопроизводство судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева. Подготовительное заседание суда будет проведено 27 апреля.

Напомним, Эльчин Гулиев был начальником Антитеррористического центра упраздненного министерства национальной безопасности.

Во время следствия по делу МНБ он был освобожден от занимаемой должности и назначен завкафедрой Академии имени Гейдара Алиева.

После он был арестован в качестве подозреваемого лица.