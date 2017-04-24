Азербайджан взял в долг более 1,3 млрд долларов

2017-04-24 12:40 | www.oxu.az | 2

Азиатский банк развития (АБР) в 2016 году для финансирования проектов в Азербайджане утвердил четыре кредита на общую сумму 1 млрд 325 млн долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, АБР в 2016 году утвердил кредит на 520 млн долларов на проект в рамках инвестиционной программы по расширению электрораспределительной сети в стране, 75 млн долларов – в рамках инвестиционной программы по улучшению водоснабжения, 500 млн долларов – для поддержки второй стадии проекта разработки месторождения «Шахдениз», а также 500 млн долларов – на поддержку экономического роста республики.

При этом в эту сумму не входит 500 млн долларов, предоставленных АБР ЗАО «Южный газовый коридор» в виде частичной гарантии по коммерческим кредитам, привлекаемым со стороны общества.

По данным на 31 декабря 2016 года, активный кредитный портфель АБР по частному сектору в Азербайджане составляет 373,6 млн долларов.

У.А.

