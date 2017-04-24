На Ясамале трагически умер бывший директор школы – ПОДРОБНОСТИ + ОБНОВЛЕНО
2017-04-24 12:46 | www.oxu.az | 2
Стали известны некоторые подробности трагической смерти бывшего директора школы в Баку.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел 22 апреля на проспекте Иншаатчылар.
Житель Баку, Полад Аждаров, 1968 года рождения выпал с окна квартиры на 6-м этаже высотного здания. Сообщается, что П.Аждаров хотел починить сетку на окне, но не удержался и упал вниз. Мужчина скончался на месте.
П.Аждаров был директором школы-лицея №72 в поселке Бакиханова Сабунчинского района. 1 марта этого года подал в отставку со своей должности по состоянию здоровья. На днях он должен был перенести операцию на сердце.
11:12
В Баку трагически умер директор средней школы.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Иншаатчылар.
Житель Баку, Полад Аждаров, 1968 года рождения, умер в результате падения.
В полиции сообщили, что П.Аждаров был директором школы.