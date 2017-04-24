АБР выделил кредит на электрификацию ж/д в Узбекистане

2017-04-24 12:44 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил выделение Узбекистану займа в размере 80 миллионов долларов на электрификацию участка железной дороги в Ферганской долине, сообщает в понедельник сайт банка.

Согласно информации банка, средства займа будут направлены на электрификацию участка железной дороги протяженностью 145 километров, которая соединяет города Пап, Наманган и Андижан, расположенные в Ферганской долине (восточная часть Узбекистана).

Проект общей стоимостью 177,45 миллиона долларов будет финансироваться также за счет финансовых ресурсов АО «Узбекистон темир йуллари» (Железные дороги Узбекистана) в размере 97,45 миллиона долларов.

«Проект окажет содействие прямому и эффективному функционированию грузовых и пассажирских железнодорожных услуг, соединив основные города в Ферганской долине - место проживания почти трети населения Узбекистана - с Ташкентом, столицей республики», - говорится в сообщении.

Общая протяженность железнодорожных путей в Узбекистане составляет 4,5 тысячи километров.

Всего в республике на сегодня электрифицированы 1,7 тысячи километров, из них 500 километров были сданы в эксплуатацию в 2016 году. До конца 2019 года на электрическую тягу планируется перевести 50 процентов всех магистральных железнодорожных путей.

На железную дорогу Узбекистана приходится порядка 60 процентов грузооборота внутри страны и почти 80 процентов от общего объема экспортных и импортных грузовых перевозок.

Узбекистан стал членом АБР в 1995 году, и с тех пор получил 63 займа на общую сумму 5,7 миллиарда долларов, включая два займа для частного сектора на общую сумму 225 миллионов долларов, инвестиции в акционерный капитал на на шесть миллионов долларов, гарантии на общую сумму в 200 миллионов долларов и 74 миллиона долларов в виде грантов технического содействия.

(Автор: Демир Азизов)