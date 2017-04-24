Иран и Total в ближайшее время подпишут соглашение по "Южному Парсу" - замминистра

2017-04-24 12:46 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Иран, менее чем через месяц намерен подписать соглашение с французским нефтегазовым гигантом Total по 11 фазе газового месторождения "Южный Парс", сказал заместитель министра нефти Ирана по международным делам и торговле Амир Хоссейн Заманиня.

Эта новость появилась через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп приостановил выполнение ряда санкций против Ирана, что уменьшило обеспокоенность Total тем, что их сделка с Ираном будет приостановлена, если Трамп осуществит санкции.

Ранее компания ждала урегулирования некоторых вопросов в Вашингтоне, отметила Заманиня в интервью информационному агентству ISNA.

Заместитель министра нефти Ирана Али Кардор 19 февраля сказал, что Total приступила к планированию строительства первой опоры платформы на 11 фазе месторождения "Южный Парс".

«Команда из Total недавно посетила Иран ... Они подчеркнули, что будут продолжать свое сотрудничество с Тереганом , - сказал Кардор.

Генеральный директор французского Total Patrick Pouyanne сказал 9 февраля, что компания планирует к лету принять окончательное инвестиционное решение по газовому проекту стоимостью 2 миллиарда долларов в Иране, но добавил, что решение будет основано на возобновлении отмены санкций США.

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон 18 апреля подтвердил, что Иран соблюдает условия исторического соглашения бывшего президента Барака Обамы об отмене его ядерной программы.

Газовое месторождение "Южный Парс" расположено в Персидском заливе. Это крупнейшее газовое месторождение в мире является собственностью Ирана и Катара.

Извлекаемые запасы газа месторождения, по оценкам экспертов, эквивалентны 215 миллиардам баррелей, в нефтяном эквиваленте.

Кроме того, месторождение содержит около 16 миллиардов баррелей конденсата.

Месторождение "Южный Парс" разделено на 29 фаз и содержит около 14 триллионов кубометров газа, или около восьми процентов от общемировых запасов.

(Автор: Эльмира Таривердиева)