Госкомиссия: Для обследования азербайджанцев, находящихся в плену у армян, будут приглашены иностранные врачи

2017-04-24 13:01 | www.apa.az | 3

«Число зарегистрированных в Государственной комиссии азербайджанцев, пропавших без вести в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, составило 3868 человек».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель руководителя рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.

«По поручению руководителя рабочей группы мы продолжаем деятельность по освобождению азербайджанцев, находящихся в заложниках в Нагорном Карабахе. По имеющейся у нас информации, у этих азербайджанцев имеются определенные проблемы со здоровьем. Госкомиссия обсудила этот вопрос с международной организацией, с которой сотрудничает. В организации сказали, что расследуют этот вопрос, даже пригласят врачей из-за рубежа для проведения мониторинга их здоровья», - сказал Э.Самедов.

Напомним, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев в Кяльбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой же гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов был ими убит. Тело Г.Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

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