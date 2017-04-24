Управление мусульман Кавказа получит новые полномочия

2017-04-24 12:51 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане в закон «О свободе вероисповедания» предлагается внести дополнения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, проект был вынесен на обсуждение в ходе сегодняшнего заседания парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам.

Председатель комитета Сиявуш Новрузов предоставил информацию о проекте.

Он отметил, что согласно проекту, Управление мусульман Кавказа может давать получившим за границей гражданам Азербайджана разрешение на проведение мусульманских обрядов и церемоний при согласовании с соответствующими органами исполнительной власти.

Проект рекомендован для рассмотрения в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса.

A.M.

