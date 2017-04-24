В Азербайджане сохранится ветреная погода

2017-04-24 12:53 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ближе к ночи местами возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем усилится.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 7-10, днем 14-17, в Баку ночью 7-9, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-70%.

Департамент предупреждает, что 25 апреля в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове усилится северо-западный, северный ветер.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди. В горных районах возможен снег. Западный ветер временами временно усилится.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 15-20, в горах ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла.

Н.О.

