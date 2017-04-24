Министр обороны США прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

2017-04-24 12:47 | www.trend.az | 2

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. В ходе своего визита он намерен встретиться с должностными лицами страны и американскими военными.

Ранее 24 апреля телеканал Tolo News сообщил, что министр обороны Афганистана Абдулла Хан Хабиби и начальник генштаба Кадам Шах Шахим ушли в отставку после нападения боевиков радикального движения "Талибан" на воинскую часть в провинции Балх.

Экстремисты совершили нападение во время пятничной молитвы. Министерство обороны Афганистана сообщило, что атаковавшие прибыли на двух армейских внедорожниках и были одеты в военную форму. По данным агентства AFP, в результате атаки погибли 150 афганских военнослужащих, десятки получили ранения.