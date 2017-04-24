Эстафета с Каспия до мероприятия Баку 2017 достигла Мингячевира

2017-04-24 12:56 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Всенародная эстафета БАКУ 2017, стартовавшая с Каспийского моря, вчера прибыла в Мингечаур. Тур, который пройдет по территории 15 районов Азербайджана, принесет нашему народу праздничное спортивное настроение, подарит чувство солидарности и радости, говорится в сообщении Операционного комитета IV Игр исламской солидарности Баку 2017, распространенном в понедельник.

По случаю этого знаменательного дня вчера утром в Мингячевире, в окрестностях реки Кура, было проведено мероприятие. Кура – самая крупная река на Кавказе. Она берет свое начало у подножия горы Гызылгедик на северо-востоке Турции, протекает по территории Грузии и, проходя через Азербайджан в форме меандра, по прошествии 1515 км впадает в Каспийское море. На этой реке в 1953 г. было построено крупнейшее водохранилище страны – Мингячевирское водохранилище, и появилось прекрасное озеро, откуда орошаются окрестные поля.

Любитель плавания Исфендияр Керимов, серебряный призер чемпионата мира по самбо Аяз Умидалиев и чемпион республики по греко-римской борьбе среди юниоров Джаваншир Гасымов приняли участие в водной церемонии, заключавшейся в наполнении сосуда водой из реки. Затем сосуд с водой представили на состоявшемся вечером Фестивале воды.

Отметим, что сосуд, начавший свое путешествие в Баку, станет частью Церемонии открытия, которая состоится 12 мая на Бакинском Олимпийском Стадионе.

В полдень в Олимпийском учебно-спортивном центре Мингячевира «Кюр» был реализован еще один увлекательный проект в рамках программы "Domestic Grassroots" - "Региональное спортивное мероприятие – Радости Спорта".

Среди гостей мероприятия был и спортивный посол четвертых Игр исламской солидарности Расул Чунаев. Главной целью мероприятия, подарившего красочные моменты его участникам, было привлечение молодежи к спорту и здоровому образу жизни.

Церемония продолжилась вечером в Парке Гейдара Алиева, где состоялся Фестиваль воды. Жители региона, которым был предоставлен свободный вход на мероприятие, получили удовольствие от выступления танцевальной группы «Мирвари», «Мингячевир», Эльсевера Мамедова и захватывающего водного праздника и фейерверка.

Кроме этого, в начале Водной церемонии участникам мероприятия продемонстрировали передачу Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сосуда с водой из Каспийского моря жителям Мингячевира, состоявшегося 5 апреля.

Серебряный призер Чемпионата мира по самбо Аяз Умидалиев рассказал о водных церемониях, которые придают особый блеск спортивному празднику: "Наша цель как спортсменов участников - вывести на передний план такие ценности, как солидарность и мир. Мы постараемся достойно выполнить свою задачу".

Следующим пунктом Эстафеты с Каспия, проходящей по территории Азербайджана, 25 апреля станет Гахский район. За 37 дней пути эстафета преодолеет расстояние свыше 3 000 км, и охватит 15 районов страны.

С более подробной информацией об Эстафете с Каспия вы можете ознакомиться на веб-сайте https://www.baku2017.com/en/p/journey-from-the-caspian.