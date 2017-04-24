Назначен польский посол мира «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном»

2017-04-24 13:16 | www.apa.az | 2

24 Апреля 2017-го года сокоординаторы «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» Сюзан Джагинян и Орхан Набиев встретились с председателем Ассоциации Польско-Азербайджанского Сотрудничества Витольдом Олейником, который также является членом Платформы Мира.

Как сообщили АПА в пресс-службе Платформы, Олейник позитивно отнёсся к деятельности Платформы. Гость также пообещал со своей стороны и от лица организации которую он возглавляет, содействовать миротворческой деятельности и мобилизовать свои возможности в этом направлении.

В конце встречи сокоординаторы объявили о назначении Витольда Олейника «Послом Мира» от Польши.