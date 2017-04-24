«Азерэнержи» перешло на особый режим работы в связи с Исламиадой

2017-04-24 13:17 | www.apa.az | 2

ОАО «Азерэнержи» перешло на особый режим работы в связи с проведением в Баку с 12 по 22 мая 2017 года IV Игр Исламской солидарности.

Как сообщили АПА-Экономикс в «Азерэнержи», для своевременного и качественного выполнения задач, возложенных на «Азерэнержи» на период проведения Исламиады, «Азерэнержи» осуществило ряд соответствующих работ. В связи с проведением IV Игр Исламской солидарности ОАО «Азерэнержи» перешло на особый режим работы и составлен график дежурства ответственных лиц. Интенсифицирован осмотр линий электропередачи, представляющих стратегическую значимость, и усилен контроль в этом направлении», - подчеркивается в информации.