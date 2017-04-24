В самочувствии Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых в качестве заложников у армян, появились проблемы - госкомиссия

2017-04-24 13:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Работа, проводимая по освобождению Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых в качестве заложников на территории Нагорного Карабаха, продолжается, сказал в понедельник заместитель главы Рабочей группы Госкомиссии по пленным, заложникам и пропавшим без вести гражданам Азербайджана Эльдар Самедов.

Эльдар Самедов отметил, что этот вопрос в центре внимания Государственной комиссии. «По поручению председателя Госкомиссии мы продолжаем работу, направленную на освобождение Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. По имеющейся информации, возникли определенные проблемы с самочувствием находящихся в заложниках лиц. Этот вопрос был подробно обсужден Госкомиссией с международными организациями. Представители организаций отметили, что проведут необходимый мониторинг по данному вопросу, и даже пригласят международных врачей, которые проверят состояние здоровья заложников», - отметил Самедов.

В июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции, в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района, был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров взяты в заложники. В их отношении было возбуждено уголовное дело.

Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)