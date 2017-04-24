Министерство: В Азербайджане зарегистрированы случаи заражения тропической малярией

2017-04-24 13:27 | www.apa.az | 1

Как сообщает АПА, об этом заявил заведующий отделом Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Сулейман Мамедов.

Он отметил, что 80% территории страны считаются эндемичной зоной: «В основном благоприятные условия для роста популяции комаров-переносчиков болезни существуют в Миль-Муганском, Лянкяранском, Аранском районах и в зоне Губа-Хачмаз. Комары, переносящие болезнь, размножаются на болотах, в водоемах с пресной водой. В основном случаи заболевания фиксируются с июня по октябрь. Основные признаки болезни – озноб, высокая температура, потливость».

С.Мамедов добавил, что в стране зарегистрированы случая заражения тропической малярией, завезенной из других стран. По его словам, ежегодно в стране регистрируются 1-3 случая заражения завезенной из других стран малярией: «В прошлом году был зарегистрирован 1, в 2015 – 2, в 2014 году – 4 случая. Эта болезнь распространяется стремительно. Она в частности представляет угрозу для детей и пожилых, поэтому ее нужно выявить на первом этапе и принять необходимые меры. Во время проведения в Азербайджане международных мероприятий вероятность появления подобных болезней увеличивается. К примеру, у приехавшего на Форум молодежи в прошлые годы африканца была обнаружена эта болезнь. Так как болезнь была выявлена на ранней стадии, были приняты необходимые меры. Он выздоровел и вернулся в свою страну. В мае в Баку будут проведены IV Игры исламской солидарности. В связи с этим мероприятием в нашу страну приедет много туристов и гостей в основном из арабских стран. В мусульманских странах также регистрируются случаи заболевания малярией. В связи с этим в Азербайджане приняты необходимые превентивные меры. В резерве имеются профилактические лекарственные препараты, специалисты постоянно информируются. При выявлении лица с подозрением на заболевание данной болезнью у него будет взят образец крови для анализа в референс-лаборатории центра. В связи с этим мы готовы принять все необходимые меры».