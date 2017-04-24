Исследователи NASA обнаружили аномальные вспышки на Солнце

2017-04-24 13:20 | www.oxu.az | 3

Сотрудники NASA зафиксировали аномальные вспышки на поверхности Солнца.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Исследователи изучают явление и пытаются определить его истоки.

Ученые полагают, что на активной солнечной поверхности образовались необычно большие и яркие коронарные петли. Однозначного ответа по причинам явления у специалистов пока нет.

Мощные солнечные вспышки наблюдали жители Японии и Китая в средневековье. Всего в хрониках того периода ученые обнаружили около двухсот сообщений о таких явлениях, которые наблюдались в период предполагаемого максимума солнечной активности в XI–XII веках. Их описывали как «всполохи северного сияния» и «таинственный красный туман».

Н.О.