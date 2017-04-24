Александр Шаровский: Театр – это то место, куда люди идут за добротой, за эмоцией

2017-04-24 13:19 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В начале апреля главный режиссер Азербайджанского Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Александр Яковлевич Шаровский побывал с очередным визитом в Санкт-Петербурге, где обсуждалась судьба русской драмы в бывших советских республиках и по всему миру. Он рассказал журналистам межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева, какие проблемы есть у других русских театров, но отсутствуют у русской драмы в Баку.

-Расскажите, пожалуйста, как чувствует себя русская драма в Баку сегодня. Кто ваш зритель?

-Толерантность и мультикультурализм – основа государственной политики Азербайджана. С 2014 года вхожу в Попечительский совет Бакинского международного центра мультикультурализма. Нашему театру 97 лет. Исторически так сложилось, что помимо того, что это любимый театр в Баку – русский театр, он еще и культурно-духовный центр. Город это знает и ценит. И мы стараемся работать для нашей публики в городе – ее хватает: с русским языком все в порядке в школах, институтах. К сожалению, во многих странах уже в русских театрах ставят не на русском языке. В Баку мы играем на русском, афиши на русском. Это так, как должно быть!

-Каким российским драматургам отдают предпочтения азербайджанские зрители?

-Темы для театра одинаковы на всей земле: любовь, ненависть, честь, дружба, предательство, радость, счастье. И все зависит не от имени, а от такого, насколько талантливо написана пьеса. Так что вопрос это всегда экспериментальный. В прошлом году у нас была премьера комедии «Халам Бунду», которую написал Юрий Поляков. Она прошла замечательно: был сам Поляков, дал спектаклю хорошую оценку, чему я очень рад, потому что всегда трудно показывать спектакль авторам.

- В одном из интервью Вы говорили, что намерены продолжить сотрудничество с московским театром имени Маяковского. Поделитесь, пожалуйста, планами на это сотрудничество в текущем году.

- Когда-то Калягин сказал замечательную фразу, что театр без гастролей – это мертвый театр. В прошлом году мы привезли в Санкт-Петербург Лермонтовский «Маскарад» и «Федру»: огромный трейлер с полными декорациями, костюмами. Мы относимся к этому очень серьезно. Публика была довольна, и мы были довольны. И любой театр, который приезжает к нам – маленький, большой – мы принимаем со всей душой. И всегда готовы в ответ выступить на их сцене. Если маяковцы нас примут, то мы будем рады. Но пока это просто разговоры. А вот этой осенью мы планируем серьезные гастроли по линии федерального центра поддержки русских театров. И в Москве мы были, и в Питере были, но лично меня интересует настоящая Россия, которая не избалована огромным количеством приезжающих трупп. Надо ехать туда. Я помню, начинал свою работу на летние гастроли, когда был правилом маршрут Питер-Иркутск: ты знакомил город со своим театром – и не с одним спектаклем!

- Можете оценить, как обычно принимает Ваши постановки российский зритель? Есть ли различие между российской и азербайджанской аудиторией?

- Лицо зрителя, если взять его безотносительно региональных, национальных различий, оно одинаково. Потому что театр – это то место, куда люди идут за добротой, за эмоцией. Вот вам яркий пример: спектакль "Мусье Жордан, учёный ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" по пьесе известного классика Мирзы Фатали Ахундзаде, которого еще называют азербайджанским Мольером… Мы ее сыграли во всех республиках бывшего Советского Союза. Это была Грузия, это был Киев, это была Одесса, это была Москва – везде. И везде народ ее понимал. Поэтому я думаю, что если ты привозишь публике что-то хорошее, что-то связанное с тем, что попадет ей в душу – это везде проходит. А если ты привозишь им неудачную работу, то это нигде не пройдет.

-Есть выражение: красота спасёт мир. Как Вы полагаете, каково место театра в этой миссии? Помогают ли взаимные гастроли ещё больше сблизить наши народы?

-То, что взаимные гастроли сближают наши народы, об этом говорят все дипломаты. Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин, замечательный дипломат, мы с ним близко очень дружим, говорит, что хороший спектакль, который ты показываешь или вывозишь, делает больше, чем работа дипломата. Так что, я думаю, что да: даст Бог и красота спасет мир.