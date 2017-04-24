В Баку прошла научно-практическая конференция, посвященная т.н. "геноциду армян" (ФОТО)

2017-04-24 13:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку прошла научно-практическая конференция «Геноцид армян»: реальная история или историческая ложь». В конференции приняли участие представители различных государственных структур, депутаты и иностранные участники.

Необходимо объединить силы, чтобы изобличать распространяемую армянами ложь и бороться с ней, сказал, выступая на мероприятии, председатель турецкого Комитета Талят паши Али Эрдинч.

«Мы должны вести борьбу с армянской ложью, мешающей развитию Турции и Азербайджана, в противном случае ее будет больше», - сказал он.

Эрдинч напомнил, что в 1915-1918 годах армяне убили десятки тысяч безвинных людей в Ване, Стамбуле, Эрзуруме и других городах Турции, а также в Баку и на других территориях Азербайджана. «Мы должны донести до мирового сообщества информацию об этих зверствах армян, и не давать им возможности, укрывая свои преступные деяния, обманывать мировую общественность. Мы всегда рядом с братским Азербайджаном в вопросе нагорно-карабахского конфликта, и верим, что он будет решен в рамках территориальной целостности Азербайджана», - сказал Эрдинч.

Азербайджан всегда боролся, и борется с армянской ложью. Основы работы в этом направлении были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым, и сегодня она продолжается Президентом Ильхамом Алиевым, сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Иса Габиббейли.

"Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских территорий. Армяне и сегодня продолжают распространять ложь", - сказал он, добавив, что необходимо еще больше усилить работу в направлении борьбы с армянской ложью, спасти от нее человечество.

"И в этом направлении в Азербайджане проводится большая работа", - сказал он.

Габиббейли подчеркнул, что армяне фальсифицируют историю. «Достаточно посмотреть на фантазии армян касательно «Великой Армении». В эту «карту» они занесли часть Анатолии и другие территории. Тогда где же родина тех народов, которые проживают на этих территориях? Вот так армяне фальсифицируют историю. Поэтому мы, азербайджанские и турецкие ученые, должны вести совместную борьбу против фальсификаций армян», - сказал он.

Армения - моноэтническое государство, и не хочет видеть у себя другие народы, сказала, выступая на мероприятии, бывший омбудсмен Молдовы Аурелиа Григориу.

«Поэтому обсуждаемая сегодня тема важна не только для Азербайджана, Турции и тюркских народов, но актуальна и для всех народов мира. Армяне активно используют зарубежные СМИ для распространения фальшивой пропаганды», - сказала она.

На конференции также выступили завотделом Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджана, доктор философии по истории Назим Мустафа, ведущий научный сотрудник Центра стратегических исследований Араз Гурбанов, профессор Института востоковедения АН Азербайджана, доктор исторических наук Солмаз Рустамова-Тохиди и другие.

Конференция организована Госкомиссией по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана и Службой государственной безопасности (СГБ).

В начале прошлого века армяне совершили геноцид азербайджанцев. Геноцид азербайджанцев с особой жестокостью осуществлялся в Бакинском, Шамахинском, Губинском уездах, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и других регионах Азербайджана. На этих территориях происходили массовые убийства мирных жителей, были сожжены и стерты с лица земли селения, памятники национальной культуры были разрушены, уничтожены.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Кямаля Сеидова)